Mehmet Yahya Buğday Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANKIRI KIZILIRMAK belediye başkan adayı olan Mehmet Yahya Buğday isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANKIRI KIZILIRMAK ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Mehmet Yahya Buğday isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANKIRI KIZILIRMAK adayı Mehmet Yahya Buğday kimdir? BTP ÇANKIRI KIZILIRMAK adayı Mehmet Yahya Buğday yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Yahya Buğday Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANKIRI KIZILIRMAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Yahya Buğday KIZILIRMAK ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. KIZILIRMAK ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Mehmet Yahya Buğday adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANKIRI KIZILIRMAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.