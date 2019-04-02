Mehmet Yarka Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Şırnak belediye başkan adayı MEHMET YARKA oldu. AK Parti adayı MEHMET YARKA, Şırnak belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Şırnak belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Şırnak belediye başkan adayı MEHMET YARKA ile ilgili seçim sonuçları ve Şırnak belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Şırnak belediye başkan adayı MEHMET YARKA oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Şırnak belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Şırnak aday yarışı ve Şırnak seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Şırnak Seçim Bilgileri

Şırnak belediyesi için toplam sandık sayısının 119 olduğu belirlendi.

Şırnak belediyesi için açılan sandık sayısının ise 118 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Şırnak belediyesi için katılım oranının ise % 86,13 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Şırnak toplam seçmen sayısının ise 38.476 olduğu belirlendi.

Şırnak belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.140 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı MEHMET YARKA Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Şırnak belediye başkan adayı olarak gösterilen MEHMET YARKA, Şırnak yarışında % 61,79 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı MEHMET YARKA toplamda 19.705 adet oy sayısına ulaştı.

MEHMET YARKA Kimdir?

29 Ocak 1963 yılında Şırnak'ta doğdu. Lise öğrenimini Şırnak'ta tamamlamıştır.Ticaret hayatına 14 yaşında başlamıştır.Türkiye'nin birçok ilinde prestijli projelerin mimarı olan May inşaatın yönetim kurulu başkanlığını yürüten Yarka başarılı bir iş adamıdır. 1986 yılında siyaset hayatına Anavatan Partisi ile başlamıştır. 1989 yılında belediye meclis üyeliği ve henüz 26 yaşında iken belediye başkan vekili olarak uzun yıllar görev yapmıştır. 2004 yılında partimizden belediye başkan adayı olmuş kazanmaya yakın bir oy ile partimizi temsil etmiştir. Şırnak, il statüsü kazandıktan sonra 1994 yılında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu meclis başkanlığı ve akabinde yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. 1999 yılına kadar bu görevi icra etmiştir.Şırnak ili ve ilçelerinin sosyal ve ticari gelişimini esas alan Şırnak ili ve ilçelerini geliştirme vakfının 1996 yılında kurucu üyeliğini ve genel saymanlığı görevlerini icra etti. 2000-2001 yılları arasında genç işadamları derneği kurucu yönetim kurulu ve dernek başkanlığı görevlerini icra etmiştir.Spor alanında da yararlı hizmetlerde bulunarak Şırnak spor kulübünü kurmuş ve 2003-2005 yılları arasında Şırnak spor kulübü başkanlığı görevini yapmıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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