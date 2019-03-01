TKP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavuzkan Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Yavuzkan kimdir?

MEHMET YAVUZKAN KİMDİR?

Başkan adayı, 1963 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatında farklı sektörlerde görev aldı. Sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık konularında faaliyet gösteren bir vakıfta üç yıl görev aldı. soL Haber Portalı'nda editörlük ve soL gazetesinde de idari sorumluluk görevlerini bulundu.

2009 SEÇİMLERİNDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Mehmet Yavuzkan, 2007-2009 yılları arasında, TKP Bursa İl Örgütünün çalışmalarında yer aldı. Bursa'da, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde milletvekili, 2009 yerel seçimlerinde ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.