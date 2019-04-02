Mehmet Yavuzkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Yavuzkan oldu. TKP adayı Mehmet Yavuzkan, Bursa büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bursa büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Yavuzkan ile ilgili seçim sonuçları ve Bursa büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Yavuzkan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bursa büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bursa aday yarışı ve Bursa seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bursa Seçim Bilgileri

Bursa büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 6.841 olduğu belirlendi.

Bursa büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 6.841 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bursa büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bursa büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 2.177.764 olduğu belirlendi.

Bursa büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.869.050 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavuzkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Yavuzkan, Bursa yarışında % 0,08 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Mehmet Yavuzkan toplamda 1.451 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Yavuzkan Kimdir?

1963 yılında dünyaya geldi. İstanbul Universitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatında farklı sektörlerde görev aldı. Sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık konularında faaliyet gösteren bir vakıfta üç yıl görev aldı. soL Haber Portalı'nda editörlük ve soL gazetesinde de idari sorumluluk görevlerini bulundu. Mehmet Yavuzkan, 2007-2009 yılları arasında, TKP Bursa İl Örgütünün çalışmalarında yer aldı. Bursa'da, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde milletvekili, 2009 yerel seçimlerinde ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

TKP Bursa büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.