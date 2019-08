Mehmet Yiğiner: 10 gün içerisinde hocaya karar vereceğiz

"Store'dan alışveriş yapıp, kombine alsınlar"

"Takım hocasız diye bir şey yok"

"30-35 Milyon TL civarından kaynak gerekli"

"Mühim olan Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kurabilmek"

"Orgill takımda kalacak"

"Whatsapp üzerinden oyuncu öneriyorlar"

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ-Harun ÖZALP/ANKARA, - MKE Ankaragücü'nde yeniden başkan seçilen Mehmet Yiğiner, transfer yasağını kaldırıp yapılacak takviyelerle iyi bir takım oluşturacaklarını belirterek, "Süreci iyi değerlendirebilirsek, en azından 6-7 futbolcu transfer edip lige başlamak istiyoruz. Şu son 1 hafta 10 gün içerisinde hoca ile ilgili bir karar veririz" dedi.

Ankaragücü'nde 30 Temmuz Salı günü yapılan olağanüstü genel kurulda yeniden başkan seçilen Mehmet Yiğiner, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kulübe büyük desteği olacağını ve transfer yasağını kaldıracaklarını belirten Yiğiner, "Geçen seneki kadronun büyük bir çoğunluğunu tuttuk. Takım olarak 2-3 eksik noktamız var. Onları da tamamladığımızda hiçbir problemimiz kalmayacak. Bu süreçte bizim Beinsport'an gelecek bir miktar var, onun haricinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Bey ile görüştük. Bayram öncesi ciddi bir destek olacağını söyledi. Eğer o destekler gelirse biz de üzerine takviye yaparız. Hem transfer yasağını kaldırırız hem de bayramdan önce en azından aklımızda 2-3 isim var, onları transfer ederiz. Yani bekliyoruz, her şey hazır. Makine Kimya Kurumu bizim ana sponsorumuz, isim hakkımız orada. Onlarla görüşme yapıyoruz. Bu süreçte zaten kendi imkanlarımız ile yönetimsel anlamda futbolcularımızı kadromuza kattık. Eğer bu süreci iyi değerlendirebilirsek, çok geç kalmazsak en azından 6-7 futbolcu transfer edip lige bu şekilde girmek istiyoruz. Şu son 1 hafta 10 gün içerisinde hoca ile ilgili bir karar veririz. Özellikle hazırlık maçları var, hoca değişikliği düşünmüyoruz bu hafta. Önümüzdeki süreçlerde değerlendireceğiz" diye konuştu.

"STORE'DAN ALIŞVERİŞ YAPIP, KOMBİNE ALSINLAR"

Taraftara çağrıda bulunan ve herkesin Ankaragücü'ne katkı sağlaması gerektiğini belirten Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankaragücü Store'dan alışveriş yapmalılar, onun haricinde kombine biletler almalılar. Bunları yapabildiğimiz zaman zaten kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız. Yani 20 bin kombineyi bizim satmamız lazım. Eğer büyük camia isek 20 bin kombinenin adı olmamalı. Dolayısıyla benim buradan taraftarlarımıza çağrım; kombine alsınlar, mağazamızı ziyaret etsinler. Mağazamızı ziyaret edip alışveriş yapsınlar, hem kaliteli hem de çeşitli ürünlerimiz var. Yine gezici store aracımızı yaptık. O otobüs de güzel oldu. Onunla beraber semt semt hizmeti taraftarlarımızın ayağına götüreceğiz."

"TAKIM HOCASIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Başkan Mehmet Yiğiner, teknik direktör konusunda gelen eleştirilere de cevap vererek, şunları söyledi:

"Bizim şu an antrenörümüz var. Bunun Süper Lig'de yeterliliğini eleştiriyorlar. Süper Lig hocası olmadığını iddia ediyor taraftarlarımız. Tabii biz tüm eleştirilere açığız, kulak tıkamıyoruz onlara. Haklılık payları da olabilir mi? Olabilir. Fakat şu anki şartlarda bu ekip takımımızı lige hazırlayacak, hazırlıyorlar da. Bir de sportif direktörümüz var başlarında biliyorsunuz; Adnan hoca var, o da yeterince tecrübeli. Zaten Süper Lig görmüş bir hoca. Takımımız iyi de çalışıyor. Kampta da gördük bunu. Hazırlık maçımız var, akabinde de Gençlerbirliği ile kupa maçı oynayacağız."

"30-35 MİLYON TL CİVARINDA KAYNAK GEREKLİ"

Sarı-lacivertli kulübün borçlarına değinen Yiğiner, "Destek yerine köstek oluyorlar" diyerek serzenişte bulundu ve şöyle konuştu:

"Biz bu sezona başlarken hep şunu söyledik; 'Bizim çok büyük bir borcumuz yok, diğer kulüpler gibi.' Yani biz kendi yağımızda dönüyoruz. Bize lazım olan bir 30-35 milyon lira civarında bir kaynak. Ekstra kaynak ile biz bu sene çok rahat bir şekilde hem transferimizi yaparız hem sezonu bitiririz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi biliyordunuz yani 40 gün oldu; bizden önce yapılandırmasını yapıp Ziraat Bankası'ndan, Bankalar Birliği'nden destek alan kulüpler var. Bakıyorsunuz onlar ayak ayak üstüne atıp transfer yapıyor. Ama bizim başkentte her şeyimiz biraz geç gidiyor. Bizim Ankara'da bir sıkıntı var, özellikle başkentte. Yine yapılandırmada sona kalacak gibiyiz. Bizim işlerimiz nedense hep gecikiyor. Bırakın yani destek olmayı, köstek olmasalar zaten kendi ayaklarımız üzerinde gideceğiz. Biz tabii yeni girişimlerde bulunuyoruz. Seyyar otobüs aldık, store mağazamızı yeniledik, onun haricinde tesislerimizi yeniledik, antrenman sahamızı yeniledik. Altyapı mesela; burada antrenman yapıyor, ikide bir burada fotoğraf çekip altyapı yok diye atıyor. Değil burada 2 tane daha ekstra sahamız var. Tandoğan'da küçük bir bölüm kaldı, o da bize tahsis etmedikleri için. Olumsuz yerden bakarsanız hep olumsuz gidersiniz. Yapılan iyi işleri görmeniz lazım. O kadar iyi iş yapılmış hiç takdir yok. Baktığımızda bizim en büyük eksiğimiz bu. Hep noksan arıyorlar. Mükemmel olmayı ister miyiz; isteriz. Tamam buyurun kardeşim; noksan mıyız? Noksanları birlikte giderelim. Yapacağınız şey nedir; sadece kombine bilet almak. Alın, gerisini bize bırakın. Bizim de taraftarlarımıza sürprizlerimiz olacak."

"MÜHİM OLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN HAYALİNİ KURABİLMEK"

Birlik beraberlik mesajı veren ve tüm camianın Kurban Bayramı'nı kutlayan Yiğiner, "Taraftarlarımız bizi desteklesinler. Bu sene sloganımız, 'Birlikte güçlüyüz'. Birlikte inşallah çok güzel yerlere gideceğiz. Avrupa kupalarına, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Mühim olan bunun hayalini kurabilmek ve buna inanmak. Ben buradan tekrar taraftarlara diyorum; Takımına sahip çıksınlar, desteklesinler, özellikle kombine desteğini şu an yapsınlar ki biz de gereken çalışmaları yapalım. Bu vesile ile tekrar herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz" dedi.

"ORGİLL TAKIMDA KALACAK"

Başkan Yiğiner, son dönemde gündemde olan Jamaikalı forvet Dever Orgill'in durumuyla ilgili de açıklamada bulundu. Yiğiner, 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağını vurgulayarak, "Özellikle Orgill'in ismi bir haftadır gündemde. Orgill bizim kendi futbolcumuz, onun ödemelerini yapıyoruz. En son bu ayın ödemesi var, onu da yapacağız yani Orgill bizimle devam edecek. Yalnız şu var; stoper mevkiinde Thomas var. İki stoperimiz var; Ante ile Pazdan. Üçüncü ve yabancı stopere gerek duymuyoruz. Zaten 3'üncü bize lüks gelir. Ondan yolları ayıracağız. Zaten takım kampta iken buraya gelip 'burada hoca yok, takım yok, top yok' diye esprili sözüm ona kendine göre 'Ankaragücü bitik burada kimse yok' gibisinden diyecek ama herhalde onun takımın kampta olduğundan haberi yok. Bizi güldürdü yani öyle bir paylaşım yapmış sosyal medyada. Bazı sazanlar var, ona inanmış, direkt atlıyorlar. O sazanları sevindirmiş, bizi güldürdü. 'Burada hoca yok, takım yok, su yok' diye yazmış. Yani biz hep buradayız, her şeyimiz var. Ona biraz güldük, o farklı bir şeyler peşinde, ondan yolumuzu ayıracağız bugün yarın göndeririz zaten. Şu an takıma katkı sağlayacak biri değil zaten. Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda Ankaragücü ile bir bağlantısı olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"WHATSAPP ÜZERİNDEN OYUNCU ÖNERİYORLAR"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, transfer konusunun şekillendiğini belirterek, "Menajer eksik değil, siz de görüyorsunuz; gelen giden, arayan soran. Whatsapp üzerinden alternatif futbolcu gönderiyorlar. Biz de yorulduk artık izlemekten izlettirmekten. Kafamızda oluşturduk zaten alabileceğimiz futbolcuları. Gerekli destekleri aldığımız zaman inşallah biz bu futbolcuları kulübümüze kazandıracağız, yarışmacı bir takım oluşturacağız. Yani taraftarımızın, camiamızın heyecan duyacağı, izlerken zevk alacağı, mutlu olacağı bir takım oluşturacağız" dedi.