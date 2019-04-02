Mehmet Yüce Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Karabük belediye başkan adayı Mehmet Yüce oldu. Saadet Partisi adayı Mehmet Yüce, Karabük belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Karabük belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Karabük belediye başkan adayı Mehmet Yüce ile ilgili seçim sonuçları ve Karabük belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Karabük belediye başkan adayı Mehmet Yüce oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Karabük belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Karabük aday yarışı ve Karabük seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Karabük Seçim Bilgileri

Karabük belediyesi için toplam sandık sayısının 244 olduğu belirlendi.

Karabük belediyesi için açılan sandık sayısının ise 244 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Karabük belediyesi için katılım oranının ise % 83,44 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Karabük toplam seçmen sayısının ise 79.727 olduğu belirlendi.

Karabük belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 66.527 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı Mehmet Yüce Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Karabük belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Yüce, Karabük yarışında % 1,40 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Mehmet Yüce toplamda 893 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Yüce Kimdir?

Mehmet Yüce, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Karabük'te tamamladı. Universite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine İnşaat Fakültesi'ni 1982 yılında tamamladı. 1983-84 yılları arasında İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nda yedek subay olarak askerlik hizmeti yaptı. Kamuda (Gerede Çelik Konstrüksiyon Fabrikası) 2.5 yıl inşaat mühendisi olarak çalışıp kendi isteği ile ayrıldı. Yaklaşık 30 yıldır serbest mühendislik, müteahhitlik ve müteahhitlik dalında faaliyet gösteriyor. Halen ticari faaliyetleri devam etmekte olup, Karabük'te hazır beton ve müteahhitlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin sahibidir. Orta derecede Arapça biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.

Saadet Partisi Karabük belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.