Mehmet Yüksel: Tarih Yazmak İstiyoruz

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde takımın 200-210 milyon lira civarında borcu olduğunu anımsattı.

Eski yönetimi suçlamak istemediğini ancak bu kulübün yönetimsel hatalar sonunda bu duruma düştüğünü belirten Yüksel, "Bunlar çözülmeyecek sorunlar değil ama tabii benim tek başıma maddi olarak gücümün yetmeyeceği de durumlar. Halkımızın, Karabük 'ün ileri gelenlerinin, belediyenin, KARDEMİR'in ve siyasilerimizin destek verdiğinde çözülebilecek sorunlar." diye konuştu.

Göreve gelir gelmez işin mutfak kısmına indiğini, bütün gelir-gider ve dosyaları incelediğini anlatan Yüksel, şöyle devam etti:

"Bazı borçlar çift taraflı yazılmış, o yüzden kabarık gibi görünüyor. İpin ucunu yakaladım, çorap söküğü gibi inşallah yavaş yavaş gelemeye başlayacak. Bizim daha önce oynayan oyunculardan ve teknik direktörlerden kaynaklanan ve transfer tahtamızın açılmasına engel olan borçlarımız var. Ben onlardan rica ediyorum. Transferi açabilmemiz için onların feragat yazısı vermesi gerekiyor. Bu yazıyı versinler alacakları yine baki. Biz transferi açtıktan sonra tekrar kapatabilirler."

Takımda oyunculara çok büyük rakamların verildiğini, oynamadığı halde 6 milyon lira alan oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Yüksel, "Bunları başarabilirsek transferi açmak istiyoruz. Tabii zor bir ihtimal ancak matematiksel olarak şansımız var, ligde kalmak istiyoruz. Tarih yazmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksel, geçmiş yönetimlerin hataları nedeniyle kendilerine de olumsuz bakıldığını söyleyerek, kendi dönemindeki hesapların açık olduğunu, herkesin kendilerine güvenmesini, verilemeyecek hiçbir hesaplar olmayacağını dile getirdi.

Ekonomik çalışmaların yanında sportif açıdan da başarının önemli olduğuna değinen Yüksel, teknik direktör Taner Öcal ile çalışmaya başladıklarını ve takımda olumlu yönde ilerlemenin yaşandığını, galibiyet ve puanlar almaya başlayacaklarına inandığını söyledi.

"Halk destek olursa düzeleceğine yüzde yüz eminim"

Kulübün hiçbir gelirinin bulunmadığını ve giderlerin yüzde 99'unu kendi cebinden karşıladığını aktaran Yüksel, şunları kaydetti: