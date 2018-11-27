27 Kasım 2018, 12:58
»»

Mehmet Yüksel: Tarih Yazmak İstiyoruz

Mehmet Yüksel: Tarih Yazmak İstiyoruz

Hem ekonomik hem de sportif açıdan tarihinin en kötü dönemini yaşayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, "Zor bir ihtimal ancak matematiksel olarak şansımız var, ligde kalmak istiyoruz." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde takımın  200-210 milyon lira civarında borcu olduğunu anımsattı.
Eski yönetimi suçlamak istemediğini ancak bu kulübün yönetimsel  hatalar sonunda bu duruma düştüğünü belirten Yüksel, "Bunlar çözülmeyecek  sorunlar değil ama tabii benim tek başıma maddi olarak gücümün yetmeyeceği de  durumlar. Halkımızın, Karabük'ün ileri gelenlerinin, belediyenin, KARDEMİR'in ve  siyasilerimizin destek verdiğinde çözülebilecek sorunlar." diye konuştu.
Göreve gelir gelmez işin mutfak kısmına indiğini, bütün gelir-gider ve  dosyaları incelediğini anlatan Yüksel, şöyle devam etti:
"Bazı borçlar çift taraflı yazılmış, o yüzden kabarık gibi görünüyor.  İpin ucunu yakaladım, çorap söküğü gibi inşallah yavaş yavaş gelemeye başlayacak.  Bizim daha önce oynayan oyunculardan ve teknik direktörlerden kaynaklanan ve  transfer tahtamızın açılmasına engel olan borçlarımız var. Ben onlardan rica  ediyorum. Transferi açabilmemiz için onların feragat yazısı vermesi gerekiyor. Bu  yazıyı versinler alacakları yine baki. Biz transferi açtıktan sonra tekrar  kapatabilirler."
Takımda oyunculara çok büyük rakamların verildiğini, oynamadığı halde  6 milyon lira alan oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Yüksel, "Bunları  başarabilirsek transferi açmak istiyoruz. Tabii zor bir ihtimal ancak  matematiksel olarak şansımız var, ligde kalmak istiyoruz. Tarih yazmak  istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yüksel, geçmiş yönetimlerin hataları nedeniyle kendilerine de olumsuz  bakıldığını söyleyerek, kendi dönemindeki hesapların açık olduğunu, herkesin  kendilerine güvenmesini, verilemeyecek hiçbir hesaplar olmayacağını dile getirdi.
Ekonomik çalışmaların yanında sportif açıdan da başarının önemli  olduğuna değinen Yüksel, teknik direktör Taner Öcal ile çalışmaya başladıklarını  ve takımda olumlu yönde ilerlemenin yaşandığını, galibiyet ve puanlar almaya  başlayacaklarına inandığını söyledi.
"Halk destek olursa düzeleceğine yüzde yüz eminim"
Kulübün hiçbir gelirinin bulunmadığını ve giderlerin yüzde 99'unu  kendi cebinden karşıladığını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:
"Ben Karabükspor'u seviyorum. Karabük'ü seviyorum. Bu paraları gönüllü  ve isteyerek harcıyorum. Biz bu ligde kalalım, gelirlerimiz düzene girsin,  başarılarımız gelmeye başlasın bu kulüp çok köklü bir kulüp. 50. yılı bu sene.  50. yılda ligden düşmesi çok kötü olur. Halk ve Karabük'ümüzün ileri gelenleri  sahip çıksın, bu borçlar ödenmeyecek borçlar değil. Bir 1. Lig takımı için hiç  önemli değil bu borçlar. Bize güvensinler, acil maddi destek olsunlar tek  talebimiz budur. Biz başarmak istedikçe Karabük'ün içinden bazı kişiler de  bacağımızdan asılmaya başladı. Başarısız olmamızı isteyen grup, gruplar, kişi ya  da kişiler var. Allah'ın izniyle bunu da yıkacağız. Halk destek olursa  düzeleceğine yüzde yüz eminim."
Karabükspor,Karabük

YORUMLAR