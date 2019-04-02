Mehmet Yuva Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız HATAY SAMANDAĞ belediye başkan adayı olan Mehmet Yuva isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. HATAY SAMANDAĞ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mehmet Yuva isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız HATAY SAMANDAĞ adayı Mehmet Yuva kimdir? Bağımsız HATAY SAMANDAĞ adayı Mehmet Yuva yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Yuva Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız HATAY SAMANDAĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Yuva SAMANDAĞ ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. SAMANDAĞ ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Mehmet Yuva adlı Bağımsız adayı toplamda 50 adet oy sayısına ulaştı.

HATAY SAMANDAĞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.