Mehmet Zeki Çelik, Sezon Sonu Fiorentina Yolcusu

İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Serie A takımlarından Fiorentina, sezon sonunda Zeki Çelik transferi için girişimlere başlayacak.

LILLE EKONOMİK SIKINTI YAŞIYOR

Sporx'te yer alan habere göre; Lille'in finansal sıkıntılar yaşadığını belirten İtalya basını, Fiorentina'nın bu avantajını kullanacağını ve futbolcuyu uygun bir fiyata almak istediğini belirtti.

Sezon başında 2.5 milyon euroya İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.