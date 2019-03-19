19 Mart 2019, 09:16
»»

Mehmet Zeki Çelik, Sezon Sonu Fiorentina Yolcusu

Sezon başında İstanbulspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Milli sağ bek Mehmet Zeki Çelik, İtalyan ekip Fiorentina'nın radarında bulunuyor.

İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Serie A takımlarından Fiorentina, sezon sonunda Zeki Çelik transferi için girişimlere başlayacak.

LILLE EKONOMİK SIKINTI YAŞIYOR

Sporx'te yer alan habere göre; Lille'in finansal sıkıntılar yaşadığını belirten İtalya basını, Fiorentina'nın bu avantajını kullanacağını ve futbolcuyu uygun bir fiyata almak istediğini belirtti.

Sezon başında 2.5 milyon euroya İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

İtalya, İstanbulspor, Zeki Çelik, Fiorentina, Spor



YORUMLAR (1)
MEMLEKETİM: 31 marttan sonra gireceklere hazirlikli olun.
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz