Mehmet Zeybek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayı Mehmet Zeybek oldu. AK Parti adayı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Afyonkarahisar belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayı Mehmet Zeybek ile ilgili seçim sonuçları ve Afyonkarahisar belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayı Mehmet Zeybek oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Afyonkarahisar belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Afyonkarahisar aday yarışı ve Afyonkarahisar seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Afyonkarahisar Seçim Bilgileri

Afyonkarahisar belediyesi için toplam sandık sayısının 457 olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar belediyesi için açılan sandık sayısının ise 457 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Afyonkarahisar belediyesi için katılım oranının ise % 88,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Afyonkarahisar toplam seçmen sayısının ise 148.907 olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 131.095 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar yarışında % 42,96 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mehmet Zeybek toplamda 54.712 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Zeybek Kimdir?

Mehmet Zeybek, 1954 yılında Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde doğdu.

1974 yılında Afyon İmam Hatip Lisesi bitiren Zeybek, 1981 yılında da Erzurum Atatürk Universitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Askerliğini Gölcük Deniz Kuvvetlerinde yedek subay olarak tamamladı.

Lise çağlarından beri uğraştığı inşaat işleriyle uğraşan Zeybek, halen kendine ait inşaat şirketi yönetmekte ve müteahhitlik işleriyle yapmaktadır.

Zeybek, siyasi hayatına Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla, Fazilet Partisinde Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği, 1999 Yerel seçimlerinde il başkanlığı görevinde yer aldı.

AK Parti İl Kurucu Uyeliği, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2002 Genel Seçimlerinde Milletvekili aday adayı oldu.

Afyonkarahisar'da sivil toplum faaliyetleriyle ilgilendi. Ensar Vakfı Şubesi, Afyon İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği, MUSİAD Şubesi gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2009 tarihinde yapılan kongrede AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı oldu. 2018 Haziran seçimlerinde tekrar AK Parti'den Afyonkarahisar Milletvekili adayı oldu.

Mehmet Zeybek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Afyonkarahisar belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.