Mehmet Ziriğ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Şırnak Cizre belediye başkan adayı olan Mehmet Ziriğ isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Şırnak Cizre ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Ziriğ isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Şırnak Cizre adayı Mehmet Ziriğ kimdir? HDP Şırnak Cizre adayı Mehmet Ziriğ yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Ziriğ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Şırnak Cizre belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Ziriğ Cizre ilçesinde % 76,99 oranında oy almıştır. Cizre ilçesinde % 76,99 oranında oy olan Mehmet Ziriğ adlı HDP adayı toplamda 38.238 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Ziriğ Kimdir?

Mehmet Ziriğ, 1982 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Cizre'de tamamladı. Dicle Universitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Şırnak Cizre ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.