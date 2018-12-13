MHP'nin Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Ziya Buyankara Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Bingöl Belediye Başkan Adayı açıklandı. Bingöl Belediye Başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Peki, Nedret Gülen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

MEHMET ZİYA BUYANKARA KİMDİR?

Mehmet Ziya Buyankara 1952 yılında Bingöl'ün Altınışık Köyü'nde dünyaya geldi. Üniversite yıllarına kadar Bingöl'de öğrenim gördü. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü'nde Sosyal Bilgiler ve Anadolu Üniversitesi'nde Tarih bölümlerini bitirdi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

KIRK YILLIK İDARECİ

42 yıllık görev süresinin 40 yılını idareci olarak tamamladı. Bingöl'de ortaokul müdürlüğü ve öğretmen lisesi müdürlüğü yaptı. 1993 yılından itibaren 5 yıl Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'nde Personel Şube Müdürü, 1 yıl Bütçe Şube Müdürü, 2 yıl Ders Araçları ve Yayın Şube Müdürü, 4 yıl Eğitim Denetimi ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü, 5yıl Hizmetiçi Eğitim ve Sertifikasyon Şube Müdürü olarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde 18 yıl görev yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA BAKAN MÜŞAVİRLİĞİ YAPTI

Buyankara, 2011 yılında Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Daire Başkanı olarak atandı. 2015'te Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olarak göreve başladı ve 2017 yılında emekliye ayrıldı.