Mehmet Ziya Buyankara Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Bingöl belediye başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara oldu. MHP adayı Mehmet Ziya Buyankara, Bingöl belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bingöl belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Bingöl belediye başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara ile ilgili seçim sonuçları ve Bingöl belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Bingöl belediye başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bingöl belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bingöl aday yarışı ve Bingöl seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bingöl Seçim Bilgileri

Bingöl belediyesi için toplam sandık sayısının 224 olduğu belirlendi.

Bingöl belediyesi için açılan sandık sayısının ise 224 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bingöl belediyesi için katılım oranının ise % 72,06 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bingöl toplam seçmen sayısının ise 73.020 olduğu belirlendi.

Bingöl belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 52.621 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Ziya Buyankara Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Bingöl belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Ziya Buyankara, Bingöl yarışında % 26,95 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mehmet Ziya Buyankara toplamda 13.233 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Ziya Buyankara Kimdir?

Mehmet Ziya Buyankara 1952'de Bingöl'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bingöl'de, yüksek öğrenimini ise Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Öğretmenliği ve Anadolu Universitesi Tarih Öğretmenliği bölümlerinde tamamladı. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 1986-1993 yılları arasında Bingöl Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yaptı. 1993 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı bünyesinde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı, Bakan Müşaviri görevlerinde bulundu. 2017 yılında emekli oldu.

Buyankara, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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