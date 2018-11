Mehmet Zorlu Vakfı Gençlik Zirvesi

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:46



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:46

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, "Heyecanınızın, tutkunuzun peşinden gidin. Paranın, havanın ve unvanın etkisi bir gün, bir hafta, belki bir ay. Ama seni alarm çalmadan yataktan kaldıran, seni sonsuz enerjiyle besleyen, heyecan ve tutkundur." dedi.Mehmet Zorlu Vakfı'nın (MZV) gençlerin 21. yüzyılın gerektirdiği beceri ve yetkinliklerle donanmalarına destek vermek amacıyla düzenlediği 22. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı kapsamında düzenlenen MZV Gençlik Zirvesi 2 bin 500'ü aşkın lise ve üniversite öğrencisinin katılımıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.Çok sayıda alanında uzman ve önemli ismi bir araya getiren etkinliğin üçüncü yılında da ilham veren konuşmacılar ve ilgi çeken performanslar sergilendi.Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Güler, buradaki konuşmasında, iş hayatına 20 yıl önce Vestel'de finans uzmanı olarak başladığını belirterek, çocukken hayalinin fabrika kurmak olduğunu anlattı.Çalıştığı şirkette, kendi şirketi gibi çalıştığını dile getiren Güler, "Heyecanınızın, tutkunuzun peşinden gidin. Paranın, havanın ve unvanın etkisi bir gün, bir hafta, belki bir ay. Ama seni alarm çalmadan yataktan kaldıran, seni sonsuz enerjiyle besleyen, heyecan ve tutkundur. Zorlu Holding'de 'Yapacaksan en iyisini yap' düsturu vardır. Zorlu Performans Sanatları Merkezi, bunun en güzel örneklerindendir. Dünyanın en iyi konser salonlarından biri." diye konuştu.Güler, Zorlu Holding'te yöneticilik geliştirme programı gibi eğitim programlarıyla insana yatırım yapıldığını belirterek, insanın kendisini her zaman yenilemesi ve geliştirmesi gerektiğini vurguladı.Eğitim ve kendini yenilemenin kurum içinde çok önemli olduğunun altını çizen Güler, "Girişimciliği kurum içinde yapabilirsin. Kurumlardaki ekosistemler senin büyümene izin veriyorsa, girişimcilik yapabilirsin. Örneğin biz, abonelik ile ürünlerimizi taksitle vermeye başladık, bu bir girişim. 15 bin tane abonemiz var." dedi.Güler, Kafe Vesto konseptiyle müşterilerini mağazalarına daha çok çektiklerini belirterek, Vestel satışlarını daha çok artırdıklarını bildirdi."Amacımız, gençleri değişen dünyaya hazırlamak"Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu da grup olarak yaptıkları her işin ya da projenin toplum için değer yaratması gerektiğine inandıklarını belirterek, bu anlayış doğrultusunda gençleri her platformda desteklediklerini söyledi.Grubun Kurucusu Hacı Mehmet Zorlu'nun da bir eğitim gönüllüsü olduğunu dile getiren Zorlu, "Mehmet Zorlu Vakfı aracılığıyla her yıl ortalama 2 bin gence burs veriyoruz. Bursların dışında Anadolu'nun çeşitli illerinde öğrencilerin eğitim hayatlarını daha iyi koşullarda sürdürmeleri için okullar yaptırdık. Ayrıca gençlerimizin kendilerini geleceğe hazırlamaları için 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'nı tasarladık. Üç yıldır bu alanda eğitimler vermeye devam ediyoruz. Bu eğitim programının bir parçası olan MZV Gençlik Zirvesi'ni de gençlerimizin eğitim programımıza gösterdiği ilgiden aldığımız cesaretle hayata geçirdik." şeklinde konuştu.Zorlu, dünyanın artık bilgi toplumunun da ötesine geçmek üzere olduğuna dikkati çekerek, vakıf bünyesinde yapılan çalışmaların tüm çalışmalarının amacının gençleri değişen dünyaya hazırlamak olduğunu vurguladı.Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko ise yaşamda her zaman değişmek ve dönüşmek gerektiğini belirterek, 10 sene önce insan hayatında olmayan teknolojilerin hayatın vazgeçilmez parçası haline geldiğini anlattı.Şirkette bir kişinin dönüşümünün, aynı zamanda şirketin dönüşümü olduğunu ifade eden Canko, "Dönüşüm formülümüz çok basit, her şey merakla başlıyor. Hayal ve merak edeceğiz. Denemek, üretmek ve iz bırakmak ile devam ettireceğiz." dedi.