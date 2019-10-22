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Mehmetbeyoğlu göreve başladı

Erciş Belediye Başkan Vekili olarak atanan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu göreve başladı.

22.10.2019 11:50Mehmetbeyoğlu göreve başladı
Erciş Belediye Başkan Vekili olarak atanan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu göreve başladı.
Erciş Belediye Başkan Vekilliği için görevlendirilen Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, sabah saatlerinde belediyeye geldi. Belediye çalışanları tarafından karşılanan Mehmetbeyoğlu, daha sonra makama geçti. Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ise hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yargılama süreci, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan soruşturma süreci devam ederken, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınarak bugün adli makamlara çıkarıldı.
(Nihat Çavuşoğlu/İHA)

Erciş, Sabah, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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