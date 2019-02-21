Mehmetbeyoğlu, Sporcuları Makamına Kabul Etti

Van
'ın Erciş
Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Okullararası Kros Türkiye
Şampiyonasında başarılı olan takımı makamında kabul etti.
Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Antalya
'da düzenlenen Okullararası Türkiye Kros Şampiyonasında rakibine 52 puan fark atarak yıldız erkekler kategorisinde birinci olan Erciş Yatılı Bölge Okulunun erkek atletizm takımını makamında kabul ederek, kutladı. Atletizm
takımı da aldıkları kupayı Mehmetbeyoğlu'na hediye etti.
Mehmetbeyoğlu, öğrencilerinin büyük bir başarıya imza attıklarını dile getirerek, "Bu başarıyı elde ederek bizleri gururlandırdılar. Bu başarıların devamını bekliyoruz. İlçemiz bir çok spor konusunda büyük başarılar kazanmakta." dedi. Okul Müdürü
Sadık İşler de okulda akademik çalışmaların yanı sıra sportif çalışmalara da ağırlık verdiklerini aktararak, "Son üç yılda okulumuz, ülkemizde önemli başarılara imza attı. Zor şartlara rağmen bu başarıyı yakalayan öğrencilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
ve antrenör Muğdat Öztürk de katıldı.
Atletizm,Van,Türkiye
Kaynak: AA