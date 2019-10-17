Mehmetçiğe bir selam da THY ekiplerinden

Türk Hava Yolları, Milli Savunma Bakanlığının Barış Pınarı Harekatı için sosyal medyada başlattığı 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına destek verdi. Bu kapsamda THY'nin pilot ve kabin memurları sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçik için asker selamı gönderdi.

Türk Hava Yolları bünyesindeki uçuş ekipleri Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak üzere bugün bir araya gelerek Mehmetçiğe selam duruşunda bulundu. Bayrak taşıyıcı bünyesindeki pilot ve kabin memurları Milli Savunma Bakanlığının Barış Pınarı Harekatı için sosyal medyada başlattığı 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına destek verdi.

MEHMETÇİĞE SOSYAL MEDYADAN ADETA DESTEK YAĞIYOR

Milli markanın dünyanın 126 ülkesinde ülkemizi temsil eden uçuş ekibi İstanbul Havalimanı'ndaki ekip terminalinde bir araya gelerek asker selamı verdi. A Milli Futbol Takımı oyuncuları başta olmak üzere çeşitli branşlarda, uluslararası arenada mücadele eden Türk sporcuların da destek olduğu kampanyaya sosyal medyadan binlerce vatandaş selam göndererek katılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA