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Mehmetçiğe destek olmak için sabah namazında buluştu

Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe manevi destek olmak ve Türk ordusunun yanında olduklarını göstermek için bugün sabah namazında Hacı Sadık Camii de buluştu.

12.10.2019 14:00Mehmetçiğe destek olmak için sabah namazında buluştu
Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe manevi destek olmak ve Türk ordusunun yanında olduklarını göstermek için bugün sabah namazında Hacı Sadık Camii de buluştu.

Namaz öncesi camide askerlere destek amaçlı Fetih Suresi okundu. Namazı müteakiben Türk ordusunun muzaffer olması için edilen duaların ardından öğrenci ve velilere çorba ikram edildi. Öğrenci ve veliler uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek bu tür etkinliklerin devamını beklediklerini söyleyerek, hep bir ağızdan 'Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Rabbimiz ordumuza zaferler nasip etsin' diye dua ettiler.

Okul Müdürü İsmail Dönmez, bu etkinliklerle Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmayı ve öğrencilerin milli ve manevi duygularını güçlendirmeye amaçladıklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Barış Pınarı Harekatı, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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