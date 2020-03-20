Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mehmetçiğe Kartal Koşuyolu Hastanesinden asker selamı - Haberler

Mehmetçiğe Kartal Koşuyolu Hastanesinden asker selamı

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, sağlık personeline alkışlarla teşekkür ettikleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Mehmetçiğe asker selamıyla karşılık verdi.

20.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:09
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, sağlık personeline alkışlarla teşekkür ettikleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Mehmetçiğe asker selamıyla karşılık verdi.
Şemdinli Komando Taburu Ergültepe üs bölgesindeki askerlerin sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Bizler vatan nöbetindeyken geride bıraktıklarımız ve ailelerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız." ifadeleri yer alıyor.
Videonun sonunda askerlerin sağlık çalışanlarını alkışladıkları görülüyor.
-Sağlık çalışanları asker selamıyla yanıt verdi
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli de videolu mesajla Mehmetçiğe karşılık verdi.
Bina önünde toplanan sağlık çalışanlarının bulunduğu videoda, "Şemdinli Komando Taburu, Ergültepe üs bölgesinde sizler fedakarca vatan nöbetindeyken sizlere minnettarlığımızı sunarız. Geride bıraktığınız aileleriniz ve sevdikleriniz bizlere emanet. Sizler vatan sathında, bizler sağlık sathında halkımız için nöbetteyiz. Vatandaşımıza evinde kaldığı için çok teşekkürler Türkiye." ifadeleri yer aldı.
Videonun sonunda sağlık çalışanları hep birlikte asker selamıyla Mehmetçiğe teşekkür ediyor. Mehmetçiğe Kartal Koşuyolu Hastanesinden asker selamı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Mehmetçiğe Kartal Koşuyolu Hastanesinden asker selamı
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Haberler
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti Haberler
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haberler
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
New York’da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Haberler
New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde dezenfektan üretimine başlandı - Haber Yozgat'ta berber ve kuaförler 15 gün faaliyetlerini durdurdu - Haber Dışişleri Bakanlığı, Mali'de askeri kampa yapılan terör saldırısını kınadı - Haber Sağlık çalışanlarına portakal desteği - Haber MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT ARKADAŞI MUHTEREM NUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haber Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler
Loading