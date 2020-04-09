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Mehmetçiğe maske desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ve İslahiye ilçesinde konuşlu 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na toplam 25 bin adet maske desteğinde bulundu.

09.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:08
Mehmetçiğe maske desteği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ve İslahiye ilçesinde konuşlu 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na toplam 25 bin adet maske desteğinde bulundu.

Küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs için gerek ulusal gerekse uluslararası alanda yürütülen sağlık alanındaki çalışmalar devam ederken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çalışmalarına bir yerinişi daha ekleyerek maske dağıtımı gerçekleştirdi.

5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İslahiye ilçesinde konuşlu 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Mehmetçiğe 25 bin adet maske yardımı yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye, Güncel
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