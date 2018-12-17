Mehmetçiğe Moral Ziyareti

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AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyeleri, Suriye sınırında görevli askere moral ziyaretinde bulundu.AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sınır bölgesindeki askerlere destek amaçlı ziyarette bulunduklarını söyledi.Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana, sınır birliklerindeki askerlerin yanında olduklarını ifade eden Horoz, "Onlara dualarımızın yanı sıra bir araya gelerek de destek olmak istedik. Allah onlardan razı olsun." dedi.Ziyaretin ardından askerlerle birlikte AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.