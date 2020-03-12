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Mehmetçiğin merhameti yürek ısıttı

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 14. gününde sürüyor.

12.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:39
Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 14. gününde sürüyor.
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne 'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.
Sığınmacılar kara ve sınır hattından en çok nehir geçişlerini kullanıyor.
Yunanistan 'a geçişlerde özellikle nehir hattından devam ediyor. Akşam saatlerini bekleyen sığınmacılar, sınır köylerinde belirledikleri alanlarda geçişlerini sürdürüyor.
Yunanistan'ın geri itme olaylarına karşı özel harekat polislerinin 24 saat esaslı ise hem kara hem nehirden devriyeleri sürüyor.
Pazarkule'deki bekleyiş
Sığınmacılardan bazılarının Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi de sürüyor.
Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara zaman zaman tazyikli su sıkıyor, ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor.
Sınırına siper kazıp mevzi oluşturan Yunan sınır güçleri Meriç Nehri kıyısına da tel çit çekmeye başladı. Sınırda bekleyen sığınmacıların yanı sıra sınırı geçmeyi başaranlar da Yunan sınır birliklerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.
Türk merhameti
Burada kalanların Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi organizasyonu ile sığınmacıların ihtiyaçları karşılanıyor.
Sığınmacılara üç öğün yemek veriliyor.
Yemek sırasında sıkılan çocuklarla Mehmetçik ilgileniyor.
Yine sırada sıkılan 2-3 yaşlarında bir sığınmacı çocuğu fark eden Mehmetçiğin çocuğa sevgi göstermesi, onunla ilgilenmesi yürekleri ısıttı.
Düzeni sağlamakla görevli Mehmetçik, sıkılan çocuğu fark edip onunla sohbet edip, oyunlar oynadı.
Mehmetçik, yemek sırası gelen annesine daha sonra çocuğu teslim etti. Mehmetçiğin merhameti yürek ısıttı

Kaynak: AA

Etiketler : Yunanistan, Edirne, Avrupa, Güncel

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