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Mehmetçiğin yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı

Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Suriye sınırında görevli Mehmetçik tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

13.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:26Mehmetçiğin yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı
'ın ilçesindeki sınırında görevli Mehmetçik tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
Suriye sınırındaki karakolda görev yapan askerler, arazide yaralı kızıl şahin buldu. Askerler, kuşu, iletişime geçtikleri Hatay Tabiatı Koruma Derneği yetkililerine teslim etti.
Kızıl şahin, dernek bünyesindeki gönüllü veteriner hekimin yaptığı ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hatay Şubesi yetkililerine ulaştırıldı.
Sağ kanadından yaralandığı belirlenen kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benzer olaylar son yıllarda sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle askerimizin yaban hayata ilgisi, duyarlı yaklaşımı birçok türden yaralı hayvanın kurtulmasına vesile oldu. Türk askerimize hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Suriye, Kumlu, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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