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Mehmetçiğin yemeği el değmeden hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, birliklerdeki yemeklerin teknolojik imkanlar kullanılarak el değmeden hijyenik şekilde hazırlandığını anlatan bir video paylaştı.

13.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:05
Mehmetçiğin yemeği el değmeden hazırlanıyor
Milli Savunma Bakanlığı, birliklerdeki yemeklerin teknolojik imkanlar kullanılarak el değmeden hijyenik şekilde hazırlandığını anlatan bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiklerin sağlığı için korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam edildiğini ve Mehmetçiklerin yemeklerinin el değmeden hijyenik şekilde hazırlandığını anlatan bir video paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Mehmetçiğimizin sağlığı için #COVID19 tedbirleri sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediliyor. Mehmetçiklerimizin yemekleri teknolojik imkanlar kullanılarak el değmeden hijyenik şekilde hazırlanıyor" notuyla paylaşılan görüntülerde, yemek hazırlayacak personelin hijyen kurallarına uyarak ve teknolojik aletleri kullanarak yemek hazırlaması dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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