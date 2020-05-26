Mehmetçik, Ağrı Dağı'ndaki eğitim atışlarında terör hedeflerini tam isabetle vurdu

Ağrı-Iğdır sınırındaki Ağrı Dağı'nda, jandarma ve komandolar tarafından tank ve uçaksavarlar ile yapılan eğitim atışlarında belirlenen terör hedefleri, tam isabetle vuruldu.

26.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:41
Ağrı-Iğdır sınırındaki Ağrı Dağı'nda, jandarma ve komandolar tarafından tank ve uçaksavarlar ile yapılan eğitim atışlarında belirlenen terör hedefleri, tam isabetle vuruldu.
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ağrı Dağı'nın 2 bin 600 rakımında yer alan ve bölgede terörle mücadelede önemli çalışmalar yapılan Korhan Jandarma Karakol Komutanlığına ziyarette bulundu.
Ünlü'ye ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanı Ramis Murat Vural da eşlik etti.
Ziyarette askerlerin bayramını kutlayan Ünlü ve beraberindekiler Mehmetçik ile yemek yedi.
Karakolda görevli askerlerce daha sonra Ağrı Dağı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şerefine tank ve uçaksavarlar ile eğitim atışı gerçekleştirildi.
Ünlü'nün de izlediği ve teröristlerin barınabilecekleri Ağrı Dağı'ndaki Hıstık kayalıkları bölgesinde yönelik yapılan atışlarda, hedefler tam isabetle vuruldu.
Başarılı atışlar gerçekleştiren askerleri tebrik eden Ünlü, bir süre Mehmetçik ile sohbet etti.
Ünlü, burada askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Geçmiş zamanlarda çapulcular gelmişler, buralarda bazı işler yapmışlar ama meydan onlara kalmayacak. Devletimiz asla izin vermeyecek. Sizler olduktan sonra çakallar buralara gelemezler. Çakalların hükmünün nereye kadar olduğunu biliyorsunuz, siz burada olduğunuz sürece onlar gelemez." dedi.
Askerlere operasyonlarında başarı dileyen Ünlü, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizlere güveniyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Vali Ünlü, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i de telefonla görüntülü arayıp bayramını kutladı ve görev başındaki askerlerle görüştürdü.
Heyet, yapılan ziyaretin ardından karakoldan ayrıldı. Mehmetçik, Ağrı Dağı’ndaki eğitim atışlarında terör hedeflerini tam isabetle vurdu

Kaynak: AA

Etiketler: Ağrı Dağı, Jandarma, Ağrı, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Zonguldak’taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13’e yükseldi Haber
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Haber
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Haber
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Mehmetçik, Ağrı Dağı'ndaki eğitim atışlarında terör hedeflerini tam isabetle vurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:35: Erzurum Valiliğinden "Memiş'in açıklamaları bağlamından kopartıldı" açıklaması Açıklaması - Haber 19:33: ABD Başkan Yardımcısı Pence'in sözcüsü Miller Kovid-19'u atlattı - Haber 19:33: Muğla'da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Haber 19:29: DATÜB'ün kuruluşunun 10. yılı - Haber 19:27: Polisin aradığı şüpheli, pompalı tüfekli saldırıda yaralandı - Haber 18:05: Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı - Haber 18:04: Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber