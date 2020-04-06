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Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesini koronavirüse karşı bilinçlendiriyor

Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesini koronavirüse karşı bilinçlendiriyor Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Barış Pınarı Bölgesinde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anons ederek bölge halkını bilinçlendirdi.

06.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:37
Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesini koronavirüse karşı bilinçlendiriyor
ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Barış Pınarı Bölgesinde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anons ederek bölge halkını bilinçlendirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, Korona virüs (Covid - 19) ile mücadele kapsamında Barış Pınarı Bölgesindeki yol kontrol noktalarında broşür dağıtarak ve meskun mahallerde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anons ederek bölge halkını bilinçlendirdiği bildirildi. Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesini koronavirüse karşı bilinçlendiriyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, TSK, Genel

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Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesini koronavirüse karşı bilinçlendiriyor
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