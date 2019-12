Mehmetçik çetin kış şartlarına rağmen vatan nöbetini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınır hattında yürütülen Pençe-3 harekatı, zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen hız kesmeden sürüyor.TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Pençe-3 harekatı çetin kış şartlarına rağmen devam ediyor. 2 bin rakımlı sarp ve yüksek dağlarla çevrili Irak sınırında başlatılan Pençe-3 harekatında terörist ve patlayıcı maddelerden temizlenen bölgelerde kurulan Şişe ve Kumar Üs bölgelerinde Mehmetçikler elleri tetikte vatan savunmasını sürdürüyor.Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı, 6'ncı Hudut ve 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler bir yandan teröristlerle mücadele ederken, bir taraftan da zorlu hava şartları ile mücadele ediyor. Bölgede çetin geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 25 derecelere kadar düşüyor. Burada gece gündüz görev yapan Mehmetçikler, zor şartlara rağmen elleri tetikte, gözleri hudutta vatan savunması yapıyor. Kış aylarının zorlu geçtiği bölgede yılın büyük bölümü kara yolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak Sınır hattında süren Pençe-3 Harekatı yoğun tipi ve soğuğun etkili olduğu kırsalda eksi 25 dereceye varan soğukta yürütülen harekata drone savar, şahingözü, Sarp Silah Sistemi, tank, havan topu ve serhat havan tespit radarı ile destek sağlıyor.MEHMETÇİK HER AN TEYAKKUZDAŞişe Tepe Üs Bölgesindeki 6'ncı Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Yüzbaşı Berat Sungur ağır kış şartlarına aldırış etmeden bölücü terör örgütünün ülkeye yönelik faaliyetlerini engellediklerini söyledi. Sungur, "Bulunduğumuz bölge Pençe-3 harekatı kapsamında tutulan Şeşe Tepe Üs Bölgesi'dir. Yüksekliği bin 986 metre rakımlıdır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına 3 buçuk kilometre mesafede Kuzey Irak bölgesi içerisinde bir üst bölgesinde bulunuyoruz. Burada bulunuş maksadımız bölücü terör örgütü tarafından sınırlarımıza herhangi bir saldırı daha henüz oluşmadan önce teröristleri bulup, imha etmek esasına dayanmaktadır. Buradaki tüm arkadaşlarımızla beraber zaman mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre bulunduğumuz bölgede görev yapmaktayız. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.Teröristlerden temizlenen bölgelerde kurulan üs bölgelerinde gelişmiş teknoloji sistemleri kullandıklarını aktaran Sungur, "Şu an önünde durduğumuz araç yerli imkanlarla üretilen kobra 2 aracın üzerine monte edilen Serhat havan tespit radarıdır. Serhat havan tespit radarının kullanım maksadı, teröristler tarafından havan saldırısı neticesinde, teröristlerinin havanlarının bulunduğu koordinatları bize vermekte ve bizde bunu fırtına obüsleri bataryaları ile ateş altına almaktayız. Süratle bu gölge ateş altına alınmakta ve terörist unsurları imha edilmekte" diye konuştu.(Melih Yiğit/İHA)