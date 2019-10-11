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Mehmetçik'e destek verdiği için eleştirilen Enver Cenk Şahin, Türkiye'ye geliyor!

Barış Pınarı Harekatı'na Instagram hesabından destek verdiği için Almanya'da istenmeyen adam ilan edilen Enver Cenk Şahin, Türkiye'ye geliyor.

11.10.2019 20:44

Sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'na "Kahraman Mehmetçiğimizin ve Ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle! #BarışPınarıHarekatı" paylaşımıyla destek veren Enver Cenk Şahin, Almanya'da eleştirilen odağı haline gelmişti. Almanların sosyal medyadan tepkilerine daha fazla dayanamayan 25 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye geleceğini sosyal medya hesabından paylaştı.

"ST. PAULİ FORMASINI GİYMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Enver Cenk'in paylaşımı sonrası St Pauli Kulübü, "FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz." açıklamasında bulunmuştu. St. Pauli taraftar grubu da "Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz.'' sözleriyle Enver'i istenmeyen adam ilan etmişti.

Enver Cenk Şahin, sosyal medyadan şu paylaşımda bulunmuştu:

Barış Pınarı Harekatı paylaşımı yapan Cenk Şahin için AlmanyaBarış Pınarı Harekatı paylaşımı yapan Cenk Şahin için Almanya'da skandal karar

Mehmetçik'e destek verdiği için eleştirilen Enver Cenk Şahin, Türkiye'ye geliyor!

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YORUMLAR(2)
ÇUKURÇAYIRLI:Genç kardeşim Trabzonspor temsilcileriyle bir görüşmeni talep et gerçekten futbol oynamak istiyorsan kendine güveniyorsan ben futbol ile anılmak istiyorum kendimi bulmak istiyorum diyorsan Trabzonspor tam aradığın tarz''da klüp eğer Trabzonsporda seni beğenirse. .
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MOYENÇUR:TRABZONA GEL SEN ODA PROFİL RESMİNİ AY YILDIZ YAPTI
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