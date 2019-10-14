Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı!

St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktığı resmi sitesinden açıkladı. Yapılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun antrenman ve maçlara katılamayacağı belirtildi. Enver'in sözleşmesinin sabit kalacağı ve başka kulüplerle transfer görüşmesinde bulunma izni verildiği de açıklamada yer aldı.

"MEVCUT SÖZLEŞMESİ GEÇERLİ"

St. Pauli'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Taraftarlar, kulüp üyeleri ve tüm dostlarımızla yapılan uzun tartışmalardan sonra Türkiye'deki algı ve tutumu da diğer kültürlerden ayırmamalı ve farklılaştırmamamız gerektiğinin farkına vardık. Şüphesiz savaş eylemlerini reddediyoruz. Savaş ve buna dair olan dayanışma temelde kulübün değerleri ile çelişiyor. Mevcut sözleşmesi geçerli. Tüm tarafları korumak için Cenk'e St.Pauli tarafından bir eğitim verilecek ve misafir edilecek."