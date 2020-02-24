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Mehmetçik, ekmeğini ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü, sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerin ihtiyaçlarını temin etmeye devam ediyor.

24.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:57Mehmetçik, ekmeğini ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor
İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü, sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerin ihtiyaçlarını temin etmeye devam ediyor.

ve Resulayn'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine, başta gıda maddeleri olmak üzere çeşitli insani yardımları büyük bir hassasiyetle dağıtan AFAD, Kızılay ve TMO desteğiyle temin edilen 12 ton un ve 120 kg. ekmek mayasını, Telabyad mahalinde görev yapan 7'nci, 11'inci ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarına ait seyyar askeri fırınlara teslim etti.

Asıl görevi güvenliği temin etmek olan Mehmetçikler, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullandıkları seyyar askeri fırınlarda ürettikleri ekmekleri, Nustel köyünde yaşayan ihtiyaç sahipleriyle de paylaştı.

Ekmeklerini genelde kendi evlerinde yapan Nustel köyü sakinleri, Türk askerinin ekmeğini kendileriyle paylaşmasını çok anlamlı bulduklarını belirttiler. Özellikle çocukların büyük mutluluk yaşadığını ifade eden köy halkı, Türkiye Cumhuriyetine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Telabyad, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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