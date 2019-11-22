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Mehmetçik engelli Serhat'ın hayalini gerçekleştirdi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucu Çüngüş ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki engelli gence İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından akülü sandalye gönderildi.

22.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:44Mehmetçik engelli Serhat'ın hayalini gerçekleştirdi
Diyarbakır İl Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucu Çüngüş ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki engelli gence Belediyesi tarafından akülü sandalye gönderildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, 3 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu yatağa mahkum kalan Serhat Yılmaz'ın başka bir engelli vatandaşın akülü sandalyesine bindiğinde yaşadığı mutluluğu gördü. Bunun üzerine harekete geçen jandarma görevlileri, İstanbul Bahçelievler Belediyesi ile irtibata geçti. İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile görüşen Serhat, kendisine akülü tekerlekli sandalye göndermesini istedi. Başkan Bahadır da serebral palsi hastası olan Serhat'ın bu isteğine kayıtsız kalmayarak, Çüngüş'e akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

Mehmetçik Serhat'a akülü sandalyesini ulaştırdı

Belediye Beyaz Masa üzerinden Başkan Bahadır'a ulaşılmasının ardından Serhat'a biri akülü olmak üzere iki adet sandalye gönderildi. Serhat'a akülü aracı, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli aracılığı ile teslim edildi. Başkan Bahadır tarafından Serhat'a tekerlekli sandalyelerle birlikte günlük ihtiyaçlarını karşılarken kullanacağı diğer araçlar da ulaştırıldı. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Serhat'a jandarma ekipleri tarafından ayrıca takım forması hediye edildi.

Mutluluğu gözlerinden okunan Serhat, görüntülü görüştüğü Başkan Bahadır'a teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Bahçelievler, İstanbul, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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