Mehmetçik içeride ve dışarıda PKK'ya göz açtırmıyor

- (Özel) Mehmetçik içeride ve dışarıda PKK'ya göz açtırmıyorSuriye sınırında süren operasyonların yanı sıra Doğu Karadeniz'de de operasyonlar sürüyor

GİRESUN - Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın yanı sıra Jandarma Timleri de Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Ormanlık arazilerde ve Karadeniz yaylalarında operasyonlarını sürdürüyor. Yıl boyunca süren operasyonlar neticesinde örgütün bölgedeki tüm lojistik sığınakları imha edilirken, son 4 yılda üst üste düzenlenen operasyonlar sonucu 43'ü 2019 yılında olmak üzere 66 sığınak ele geçirildi. Sığınakların imhası sırasında ise daha önce Giresun Çaldağ Jandarma Karakolu Komutanı Astsubay Başçavuş Zafer Çalışkan'ı şehit olduğu saldırıda ve Güce İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan taciz ateşinde kullanıldığı belirlenen roket atar son olarak Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ele geçirildi."4 yılda 24 PKK'lı etkisiz hale getirildi"Örgüte vurulan lojistik darbelerin yanı sıra bölgede daha önce eylemler yapan gruplar ise yok edildi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 24 terör örgütü üyesinden 16'sı etkisiz hale getirilirken 8'i sağ yakalanarak cezaevine konuldu."Operasyonlar uç noktalarda yoğunlaştı"Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Tokat, Ordu, Bayburt ve Artvin illerinde devam eden operasyonlar Erzincan ve Erzurum illerinin Doğu Karadeniz'e bağlantılı bölgelerine sarkıtılarak genişletildi."Cesaretleri kalmadı""Kawa" kod adlı Behrüz Dudkanlu, ifadelerinde ise yapılan operasyonların başarısını ortaya çıkardı. Terörist Dudkanlu ifadesinde teslim olmadan önce örgütün Tunceli kırsalından yeniden bölgeye takviye yapmak istediğini ama hiçbir örgüt üyesinin gelmeye cesaret edemediğini verilen emirlere karşı gelerek tepki gösterdiklerini söylediği ortaya çıktı.Öte yandan, Jandarma timleri yayla dönüşü yapan vatandaşları tek tek uyararak evleri tamamen boşaltmalarını istedi.

Kaynak: İHA