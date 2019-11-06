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Mehmetçik için Burdur'un köylerine Tük bayrağı dikiyorlar

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir köye şehitler ve Mehmetçik için Türk bayrağı dikildi.

06.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:50 Mehmetçik için Burdur'un köylerine Tük bayrağı dikiyorlar
Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir köye şehitler ve Mehmetçik için Türk bayrağı dikildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur İl Genel Meclisi Üyesi Celal Saygın'ın başlattığı "Bu Köy Bizim, Bu Bayrak Bizim" projesi kapsamında Karamanlı'nın köylerine ilçe yönetimiyle şehitler ve Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanlık gösteren Mehmetçik için bayrak dikiyorlar.
Saygın, Manca köyündeki bayrak dikme açılışı programında yaptığı konuşmada, ilk bayrağı Kayalı köyüne diktiklerini söyledi.
Yerel seçim öncesi köylerin yüksek kesimlerine bayrak dikme çalışmasında bulunacaklarını vaat ettiklerini anımsatan Saygın, "Çalışmamızı 'Bu Köy Bizim, Bu Bayrak Bizim' projesi ile hayata geçirdik. Kayalı köyümüzün ardından ikinci bayrağı da Manca köyümüze diktik. Projemizi tüm köylerimize yaymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
CHP Karamanlı İlçe Başkanı Nuri Erdem de "Köylerde Türk bayrağını dalgalandırarak bugüne kadar vatan ve bayrak uğruna şehit olan tüm şehitlerimize, Barış Pınarı Harekatı'nda büyük kahramanlık gösteren ve şehadete erişen askerlerimize ve kahraman gazilerimize sahip çıkmayı hedefledik. " diye konuştu.

Programa, parti yönetimi ve köylüler katıldı.

Karamanlı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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