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Mehmetçik için pişi dağıttılar

Mehmetçik için pişi dağıttılarBURDUR - Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Cuma namazı sonrasında pişi dağıtıldı.

11.10.2019 21:17
Mehmetçik için pişi dağıttılar
BURDUR - Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Cuma namazı sonrasında pişi dağıtıldı.
Pazar Camii'ndeki pişi dağıtım programına, Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile vatandaşlar katıldı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, "İnşallah ordumuz Suriye sınırındaki terör koridorunu temizleyerek muzaffer olacaktır" dedi.
AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de Ankara'da yapılan AK Parti İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya mesaj verdiğini söyledi. Başkan Mengi, "Devletimiz, hükümetimiz terör koridorunu kaldırma, sınırlarımızı koruma amaçlı bir operasyona girişti. İnşallah ordumuz muzaffer olur. Duamız onun için. Bugün cuma namazında da hep beraber ordumuz için dua ettik. Rabbimizden duamız, ordumuzun muzaffer olması ve ülkemizin sınırlarının korunması. Hiçbir şekilde Suriye topraklarını işgal etme durumu söz konusu değildir. Amaç, tamamen Suriye'deki mültecileri korumak, terörden arındırmak ve tekrar sınırlarımıza geri dönmektir. İnşallah ordumuz galip gelecek ve terör örgütü unsurlarından sınırımız tamamen arındırılacaktır" diye konuştu.
İl Müftüsü Enver Türkmen Barış Harekatına giden güvenlik güçleri için dua etti.
Mehmetçik için pişi dağıttılar

AK Parti, Burdur, Genel

Kaynak: İHA

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