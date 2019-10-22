Haberler » Yerel » Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansı

Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansı

Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı'na görülmemiş bir destek geldi.

22.10.2019 21:39
Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı'na görülmemiş bir destek geldi. Tiyatro sanatçısı Mehmet Regaip Göktaş, Çan'da bulunan Şehitler Anıtı önünde asker kıyafeti ve silahla, yüzü boyalı bir şekilde canlı heykel performansı sergiledi.
Yüzünü boyayarak bir gösteri sunan Göktaş, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Tiyatro sanatçısı Göktaş'ın gösterisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi ve başarılı oyuncu, çoğu kişi tarafından heykel zannedildi. İlgi çekici gösteriyi şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, Göktaş ile bol bol fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.
Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan tiyatro sanatçısı Mehmet Regaip Göktaş, yaptığı açıklamada Mehmetçiğin her daim yanında olduğunu vurgulayarak, "Elimizden başka bir şey gelmiyor, biz de yeteneğimizi askerlerimiz için ortaya koyarak onlara böyle bir destek olmak istedik, umarım başarılı olmuşuzdur" dedi.
Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansı

Çan, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
21:39 Mehmetçik için şehitler anıtı önünde asker kıyafetiyle canlı heykel performansı
20:45 Bir günlüğüne vali olunca hayali gerçekleşti
20:29 Marmaris'te yaban domuzları sahile inip köpeklere saldırdı
20:27 Yol inşaatından sökülüp Kent Meydanı'na yerleştirilmişti.
20:19 Edirne'de muhtarın haklı 'alt geçit' isyanı
19:58 Şehit Uluçay'ın dayısı: "Devletimiz ve bayrağımız için diğer yavrularımız da şehit olmaya hazır"
19:40 Darende'de, kapya biber üretimi yaygınlaşıyor
22.10.2019 21:52:52