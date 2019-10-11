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Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi

Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi.

11.10.2019 15:42
Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi.
PKK/YPG terör örgütüne yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği Suriye'nin Tel Abyad kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, operasyona katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi. Bursa'dan gelen Yetiş-Tim Derneği, 50 koyun kestirdi. Bursa'daki bir iş adamı tarafından alındığı öğrenilen koyunların kesimini ise Akçakale ilçesindeki Ehli Yetim Derneği üstlendi. Kurban kesimine katılan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, iş adamı ile her iki yardım kuruluşuna teşekkür etti.
Yetiş-Tim Derneği Bursa Şube Başkanı Şerife Sağlam, "Bursa'daki bir iş adamı bize, gidin Şanlıurfa Akçakale'ye Mehmetçiğimiz için, bu vatanın selameti için 50 tane kurban kesin dedi. Biz de çıktık geldik buraya. Bu işi burada nasıl yapacağız diye düşünürken Ahmet Doğan kardeşimiz bize burada yardımcı oldu. Hayvanlarımızı aldık. Allah'ın izniyle bugün de burada Allah için, Mehmetçiğimizin selameti için, vatanımızın selameti için hayvanları kurban edeceğiz" dedi.
Ehli Yetim Derneği Başkanı Ahmet Doğan ise katkı sunan herkese teşekkür etti.
Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Genel

Kaynak: İHA

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