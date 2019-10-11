Mehmetçik için "zafer" duası - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muğla'daki Şahidi Camisi'nde sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Şahidi Camisi'nde Fetih Suresi'nden ayetler okuyup, sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için "zafer" duası etti.

Erbaş, namazdan sonra yaptığı duada şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda sınırlarımızın ötesinde barış getirmek, fitneyi, tefrikaya, milletimize, vatanımıza kasteden terör örgütlerini ortadan kaldırmak için mücadele vermekte olan şanlı Mehmetçiğimize, ordumuza, tüm güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Bütün askerlerimizin düşmana karşı atışlarını isabetli bir şekilde muvaffak eyle Allah'ım. Allah'ım ülkemizin içerisinde ve dışarısında milletimize, vatanımıza kastetmiş olan hainlere fırsat verme Allah'ım. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım."

Duaya, askerler, özel harekat polisleri, öğrenciler, vatandaşlar, protokol mensupları katıldı.

Camiden çıkarken askerler ve öğrencilerle fotoğraf çektirip vatandaşla sohbet eden Erbaş, bahçedeki Şeyh Şahidi'nin türbesini ziyaret edip dua okudu.