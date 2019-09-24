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Mehmetçik'in dev dalgalar arasında göçmen kurtarma anı

Edirne'de, geçtiğimiz günlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botlarının batması sonucu denizde dev dalgalar arasında kurtarılan göçmenlerin kurtarılma anı ortaya çıktı.

24.09.2019 12:28Mehmetçik'in dev dalgalar arasında göçmen kurtarma anı
Edirne'de, geçtiğimiz günlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botlarının batması sonucu denizde dev dalgalar arasında kurtarılan göçmenlerin kurtarılma anı ortaya çıktı.

Edirne'nin Enez ilçesinde Boztepe açıklarında geçtiğimiz hafta, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botları devrilen 39 düzensiz göçmeni dev dalgalar arasında kurtardı. Mehmetçik'in cansiparane bir şekilde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenleri kurtarma anları ortaya çıktı. - EDİRNE

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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