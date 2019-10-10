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"Mehmetçik'in morali çok yüksek"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor.

10.10.2019 13:14
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik'in morali çok yüksek." dedi.
Akar, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soru üzerine Akar, harekat ile ilgili bilgilendirmenin Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapıldığını belirtti.
Harekatın büyük bir başarıyla sürdüğünü aktaran Akar, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik'in morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik'in değil, herkesin..." diye konuştu.

Hulusi Akar, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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