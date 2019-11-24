Haberler » Güncel » Mehmetçik, Öğretmenler Günü'nü kutladı - Haber

Mehmetçik, Öğretmenler Günü'nü kutladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter'da paylaştığı video ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:02Mehmetçik, Öğretmenler Günü'nü kutladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter'da paylaştığı ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan videoda operasyon bölgesinde tankların önünde toplanan askerler, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

Video "Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu özel günlerinde tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyoruz" mesajıyla paylaşıldı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Almanya'nın 'İmam Yetiştirme Projesi'ne dini cemaatler şüpheyle yaklaşıyor
12:12 DHA YURT BÜLTENİ-6
12:10 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz adliyeye sevk edildi
12:10 Umut bebek, hayata tutundu
12:10 Trabzonspor son 9 sezonun en iyi puanını elde etti
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB, 2 gün kala iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:45 İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı görüntüleri ortaya çıktı
10:44 Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "İddialara fotoğrafla cevap verelim" teklifini kabul etmedi
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 12:12:38