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Mehmetçik, Öğretmenler Günü'nü kutladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter'da paylaştığı video ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:13Mehmetçik, Öğretmenler Günü'nü kutladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter'da paylaştığı ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan videoda operasyon bölgesinde tankların önünde toplanan askerler, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.Video "Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu özel günlerinde tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyoruz" mesajıyla paylaşıldı.

ANKARA,



Güncel

Kaynak: DHA

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