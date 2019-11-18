- Mehmetçik Rasulayn'a bağlı Nukra köyüne elektrik getirdi

RESULAYN - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rasulayn'da elektriğin ve suyun olmadığı Nukra köyünün sorunlarının çözülmeye çalışıldığı bildirildi. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Rasulayn'da Nukra köyünde kahraman Mehmetçiğin bölge halkının elektrik ve suya ulaşması için yaptığı çalışmalara yer verdi. Bakanlık paylaşımda, "Elektrik ve suyun olmadığı Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 kilovatlık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı" ifadeleri kullanıldı. .

Kaynak: İHA