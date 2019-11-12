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Mehmetçik, Rasulayn'da çocuklarla futbol oynadı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile Rasulayn'da güvenliği sağlayan Mehmetçik, geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına eşlik ediyor.

12.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:18Mehmetçik, Rasulayn'da çocuklarla futbol oynadı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile Rasulayn'da güvenliği sağlayan Mehmetçik,  geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına eşlik ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da güvenliği sağlayan Mehmetçiklerin, bölgedeki çocuklarla futbol oynarken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn'da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor. Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor" denildi.



Barış Pınarı Harekatı, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA

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