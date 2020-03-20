Mehmetçik, sağlık çalışanlarını alkışladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle özverili bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarını alkışlayan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı sonrası koronavirüs salgını nedeniyle özverili şekilde çalışan sağlık çalışanları için başlatılan alkış etkinliğine destek verdi. Bakanlık, Twitter hesabından, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Milli Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz" notu ile klip paylaştı. Klipte yurt içinde ve dışında görev yapan Mehmetçiklerin, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, alkışladıkları görüldü.

Kaynak: DHA