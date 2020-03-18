Mehmetçik sınırda bekleyen sığınmacı çocuklara arkadaşlık ediyor
Avrupa sınırında "Yunanistan'ın kapıyı açacağı" umuduyla bekleyen sığınmacıların çocuklarına, Mehmetçik arkadaşlık ediyor.
18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Avrupa sınırında " Yunanistan 'ın kapıyı açacağı" umuduyla bekleyen sığınmacıların çocuklarına, Mehmetçik arkadaşlık ediyor.
Edirne 'ye gelen sığınmacıların, Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele 20. gününde devam ediyor.
Sığınmacıların, Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.
Günlerce Yunan güvenlik güçlerinin şiddetli müdahaleleriyle karşılaşan sığınmacılara, bekleyişleri sırasında Edirne Valiliğince üç öğün yemek dağıtılıyor.
Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaparken, yüzlerce güvenlik görevlisi de düzeni sağlamak için gece gündüz görev başında bulunuyor.
Mehmetçikler, sığınmacı çocuklara arkadaşlık edip, onlarla oyunlar da oynuyor.
Kameraya yansıyan bir olayda, ayağında çizme, başındaki bereyle Mehmetçiğe uzaktan bakan sığınmacı bir çocuğun yavaş yavaş yaklaşıp askere sarılma anı, görenlere duygulu anlar yaşattı.
Edirne 'ye gelen sığınmacıların, Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele 20. gününde devam ediyor.
Sığınmacıların, Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.
Günlerce Yunan güvenlik güçlerinin şiddetli müdahaleleriyle karşılaşan sığınmacılara, bekleyişleri sırasında Edirne Valiliğince üç öğün yemek dağıtılıyor.
Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaparken, yüzlerce güvenlik görevlisi de düzeni sağlamak için gece gündüz görev başında bulunuyor.
Mehmetçikler, sığınmacı çocuklara arkadaşlık edip, onlarla oyunlar da oynuyor.
Kameraya yansıyan bir olayda, ayağında çizme, başındaki bereyle Mehmetçiğe uzaktan bakan sığınmacı bir çocuğun yavaş yavaş yaklaşıp askere sarılma anı, görenlere duygulu anlar yaşattı.
Kaynak: AA
Etiketler : Yunanistan, Edirne, Avrupa, Güncel
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