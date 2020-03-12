Menü
Haberler ›› Güncel ››Mehmetçik Suriyeli öğrenciler ile fidan dikti - Güncel

Mehmetçik Suriyeli öğrenciler ile fidan dikti

MEHMETÇİK, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Suriyeli öğrenciler ile fidan dikti.

12.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:23
Mehmetçik Suriyeli öğrenciler ile fidan dikti

MEHMETÇİK, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Suriyeli öğrenciler ile fidan dikti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ile birlikte çocukların geleceğini yeşerten Mehmetçik, Suriyeli minik kalplerle çevreyi de yeşertmeye devam ediyor. Mehmetçiğimizle öğrenciler el ele vererek, fidan dikimi gerçekleştirdi" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla