Haberler » Güncel » Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı

Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Tel Abyad'da halka yardım malzemesi dağıtımına ilişkin video paylaşıldı.

17.10.2019 12:11Mehmetçik Tel Abyad'da insani yardım malzemesi dağıttı
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Tel Abyad'da halka yardım malzemesi dağıtımına ilişkin video paylaşıldı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad bölgesinde Mehmetçik'in, Türk Kızılay tarafından sağlanan yardım malzemelerini dağıttığı görüntülere yer verildi.
"Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" notuyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in bölgede "sevgi ve şefkatin pınarı olduğu" vurgusu yer alıyor.

Telabyad, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:08 Vali Mantı lise öğrencileri ile buluştu
14:08 Gümüşhane'den 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe pestil ve köme gönderildi
14:13 GÜBRETAŞ'tan ziraat fakültelerindeki çiftçi çocuklarına burs desteği
14:12 Çin'de 2 ABD vatandaşı gözaltına alındı
14:12 "Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik soruşturma
14:10 TEMAD'dan "Barış Pınarı Harekatı'na" destek
14:10 Rosneft, Suriye sınırındaki çalışmasını durdurdu
17.10.2019 14:14:12