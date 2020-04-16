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Mehmetçik'ten 3 bin 170 rakımda vatan nöbeti

Mehmetçik'ten 3 bin 170 rakımda vatan nöbeti Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari İkiyakalar'da 3 bin 170 rakım ve eksi 10 derecede nöbet tutan Mehmetçiğin videosunu paylaştı.

16.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:59
Mehmetçik'ten 3 bin 170 rakımda vatan nöbeti
HAKKARİ - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari İkiyakalar'da 3 bin 170 rakım ve eksi 10 derecede nöbet tutan Mehmetçiğin videosunu paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından "Sevdamız milletimize, aşkımız vatanımıza, en zor şartlarda bile, bin canımız olsa, bin kez veririz uğruna" notuyla Hakkari İkiyakalar'da 3 bin 170 rakım ve eksi 10 derecede nöbet tutan askerin videosunu paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilen videoda nöbet tutan asker, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluk bölgemde korumakla görevli gözetlemeciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım" ifadelerini kullanıyor. Mehmetçik’ten 3 bin 170 rakımda vatan nöbeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Genel
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