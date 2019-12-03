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Mehmetçik'ten Kosovalı engellilere tekerlekli sandalye

Kosova'da görevli Türk askeri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelliler derneğine tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

03.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:31Mehmetçik'ten Kosovalı engellilere tekerlekli sandalye

'da görevli Türk askeri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelliler derneğine tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücünde görevli Türk askeri her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Mehmetçik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de faaliyet gösteren Hendikos Engelliler Derneği'ni ziyaret ederek 2'si çocuk sandalyesi olmak üzere 10 adet tekerlekli sandalye yardımında bulundu. DHA'ya konuşan Hendikos Engelliler Derneği Başkanı Egzona Hocay, bu anlamlı günde desteklerinden dolayı Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Hocay, Kosova genelinde en çok fiziksel engellinin Prizren'de bulunduğunu belirterek, fiziksel engelliler için şartların çok kötü olduğunu da sözlerine ekledi. Engelliler Derneği'nin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sivil Askeri İşbirliği (SAİ) personeli de, bu tür yardımların devam edeceğini vurguladı.



Dünya Engelliler Günü, Kosova, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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