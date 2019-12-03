Haberler » Dünya » Mehmetçik'ten Kosovalı engellilere tekerlekli sandalye - Haber

Mehmetçik'ten Kosovalı engellilere tekerlekli sandalye

Kosova'da görevli Türk askeri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelliler derneğine tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

03.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:44Mehmetçik'ten Kosovalı engellilere tekerlekli sandalye

'da görevli Türk askeri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelliler derneğine tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücünde görevli Türk askeri her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Mehmetçik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de faaliyet gösteren Hendikos Engelliler Derneği'ni ziyaret ederek 2'si çocuk sandalyesi olmak üzere 10 adet tekerlekli sandalye yardımında bulundu. DHA'ya konuşan Hendikos Engelliler Derneği Başkanı Egzona Hocay, bu anlamlı günde desteklerinden dolayı Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti. Hocay, Kosova genelinde en çok fiziksel engellinin Prizren'de bulunduğunu belirterek, fiziksel engelliler için şartların çok kötü olduğunu da sözlerine ekledi. Engelliler Derneği'nin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyleyen Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sivil Askeri İşbirliği (SAİ) personeli de, bu tür yardımların devam edeceğini vurguladı.



Dünya Engelliler Günü, Kosova, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

18:06 Televizyondan çıkan alevler evi sardı, yaşlı kadını komşuları kurtardı - Haber
18:06 DHA YURT BÜLTENİ - 27 - Haber
18:05 Adana çetin temiz çevre ve sağlık için bisiklet kullanın - Haber
18:05 Bilal Erdoğan: "Her geçen sene ülkemizde engellilerin imkanlarının arttığını göreceğiz" - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi - Haber
18:00 Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haberler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 18:15:27